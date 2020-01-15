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В Рязани появятся новые участки платной парковки. Соответствующее постановление мэрии официально опубликовали в среду, 15 января.
Новые парковки появятся:
Помимо этого, платную парковку на улице Краснорядской планируют убрать.
В управлении транспорта уточнили, что это связано с ремонтом торговых рядов. Постановление вступает в силу через 20 дней.
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