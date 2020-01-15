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9:44, 15 января 2020 276
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В Рязани подешевели частные дома — исследование

В Рязани подешевели частные дома — исследование

За 2019 год во многих регионах России подешевели частные дома. Предложение на вторичном рынке выросло, отметили эксперты федерального портала «Мир квартир».

Они проанализировали цены в 83 регионах (за исключением элитного сегмента). Оказалось, что в 39 из них дома подорожали, в 44 — подешевели.

Так, значительнее всего цены поднялись в Якутии, республике Алтай, ХМАО, Псковской, Белгородской, Кемеровской областях, в Северной Осетии, Калмыкии, Ямало-Ненецком автономном округе и Мордовии.

Наиболее заметно подешевели частные дома в Новгородской области, Карачаево-Черкесии, Тыве, Курской и Тамбовской областях, Камчатском крае, Башкирии, Челябинской и Амурской областях и республике Марий Эл.

Средняя цена частного дома в Рязанской области составила 2 804 817 рублей, что на 5,6% ниже, чем в предыдущем году.

Согласно исследованию, средняя стоимость дома в России — 4,4 млн рублей. Эта сумма за год уменьшилась на 4,9%.


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