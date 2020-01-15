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10:18, 15 января 2020 192
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В Рязани «Хонда» сбила 70-летнюю пенсионерку

В Рязани «Хонда» сбила 70-летнюю пенсионерку

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани сбили 70-летнюю пенсионерку. Авария произошла вечером во вторник, 14 января, на улице Фрунзе вблизи дома №2. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

37-летний рязанец за рулем Honda Accord наехал на переходившую по нерегулируемому пешеходному переходу женщину.

В результате произошедшего рязанка обращалась в больницу.


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