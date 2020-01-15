В Рязани «Хонда» сбила 70-летнюю пенсионерку

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани сбили 70-летнюю пенсионерку. Авария произошла вечером во вторник, 14 января, на улице Фрунзе вблизи дома №2. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
37-летний рязанец за рулем Honda Accord наехал на переходившую по нерегулируемому пешеходному переходу женщину.
В результате произошедшего рязанка обращалась в больницу.
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