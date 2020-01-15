В ночь на четверг снег вывезут с шести рязанских улиц

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В ночь на четверг, 16 января, с шести рязанских улиц вывезут снег. Об этом сообщила
С 22:00 до 6:00 проезжую часть будут чистить на улицах Маяковского, Введенской, Вознесенской, Первомайском проспекте, проезде Речников и Окском проезде.
14 и 15 января с рязанских улиц вывезли 1200 кубометров снега. Дороги, тротуары и остановки посыпали 70 кубометрами пескосоляной смеси. Для противогололедной обработки использовали реагент.
К очистке и благоустройству города привлекли 221 сотрудника и 139 единиц техники.
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