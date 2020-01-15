В Кузбассе заключенные построили из снега храм Христа Спасителя

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В городе Белово Кемеровской области заключенные исправительной колонии №44 построили из снега копию московского храма Христа Спасителя,
Также рядом со скульптрурой сделают купель для омовения. Ширина храма составляет 440 сантиметров, длина — 470, высота — 530 сантиметров.
Вместе с заключенными скульптуру возводили иерей Павел Буканович и сотрудники отдела по воспитательной работе.
Фото пресс-службы УФСИН по Кемеровской области
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