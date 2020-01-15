В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

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В ближайшие пять дней большую часть России ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов, передает
По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.
«Огромная территория. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае», — отметил он.
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