Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:16, 15 января 2020 345
 0    0

В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

В ближайшие пять дней большую часть России ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов, передает ТАСС со ссылкой на слова и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.

«Огромная территория. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае», — отметил он.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 191
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 778
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 074
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 3 174
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
12:26, 1 января 2020 2 143
Появилось видео салюта на площади Ленина
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 15.01.2020
Архив голосований
Форум