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14:52, 15 января 2020 175
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В четверг в Рязанской области потеплеет до +4 градусов

В четверг в Рязанской области потеплеет до +4 градусов

В четверг, 16 января, в Рязанской области потеплеет до +4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью и днем ожидаются небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17.

Температура воздуха по области ночью -3, +2, днем -1, +4.


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