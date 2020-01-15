В четверг в Рязанской области потеплеет до +4 градусов

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В четверг, 16 января, в Рязанской области потеплеет до +4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Ночью и днем ожидаются небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17.
Температура воздуха по области ночью -3, +2, днем -1, +4.
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