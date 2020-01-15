В центре Рязани столкнулись две легковушки

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На улице Есенина в Рязани столкнулись две легковушки, информация появилась в
«ДТП на пересечении Грибоедова и Есенина. Небольшая пробка» — написал автор поста.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на участке образовался затор. Скорость потока машин не превышает десяти километров в час.
Подробности ДТП уточняются.
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