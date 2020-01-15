В библиотеке имени Горького отметили почетных читателей

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 14 января, в Рязанской библиотеке имени Горького отметили почетных читателей.
В мероприятии поучаствовали замминистра регионального минкульта Марина Кауркина, бывшие сотрудники и друзья библиотеки.
«Библиотека давно стала для нас не только местом для чтения книг. Здесь проходят социально-культурные акции, конференции, собирается творческая креативная молодежь, реализуются национальные проекты. Можно бесконечно перечислять тот перечень работ, которые вы самоотверженно выполняете. И работают здесь универсальные сотрудники — профессионалы своего дела, полиглоты, искусствоведы, сценаристы и режиссеры, мастера слова, — отметила Кауркина, вручив благодарность директору Наталье Гришиной.
Кроме того, на церемонии почетные читатели библиотеки получили удостоверения. В этом году ими стали историк Михаил Российский, волонтер культуры Алевтина Белоглазова, филолог Мария Муромцева и искусствовед Андрей Гилодо, представители общественных организаций — регионального отделения Общества граждан, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Раиса Ушакова, регионального отделения «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов.
Напомним, к 162-летию библиотеки имени Горького
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