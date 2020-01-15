Ухоловец попытался убить посмеявшуюся над его прошлым жену

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Житель Ухолова попытался убить жену, которая посмеялась над его прошлым. Об этом сообщила
По словам 30-летней потерпевшей, ее 27-летний муж выпивал с другом. Во время застолья женщина решила рассказать забавные фрагменты из прошлого супруга.
«Ему эти воспоминания не показались забавными, нетрезвый мужчина подумал, что супруга хочет унизить его перед приятелем», — говорится в сообщении.
Мужчина набросился на обидчицу, стал ее душить и угрожал убийством. Прибывшие полицейские прекратили конфликт.
В отношении ухоловца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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