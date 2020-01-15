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У курсантов десантного училища сгорели восемь парашютов во время учений. Об этом сообщается на сайте рязанского военного суда.
Выяснилось, что 11 октября 2018 курсанты 5-го курса училища во время полевых учений прыгали с парашютом с высоты 600 метров. На площадке для приземления горела трава, однако десантники продолжили выполнять задание.
Из-за быстрого распространения огня, курсанты не смогли спасти из пламени восемь парашютных систем, запасных парашютов и парашютных приборов на общую стоимость 946 тысяч рублей.
Виновным в причинении ущерба признали командир роты курсантов, который не проконтролировал пожарную безопасность. Военный признал иск в полном объеме.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 44 200 рублей (оклад денежного содержания и одна месячная надбавка за выслугу лет виновного). Также он обязан оплатить госпошлину — 1466 рублей.
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