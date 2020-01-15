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Строительство десятиэтажки между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1» вновь обсудят на слушаниях. Постановление о их проведении опубликовали в среду, 15 января.
На этот раз заявитель намерен изменить правила застройки в границах Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара.
Напомним, на территории площадью 2791 кв м планируют
Сейчас на участке располагаются несколько ветхих домов.
Обсуждение пройдет во вторник, 18 февраля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.
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