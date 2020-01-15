Рязанская область вошла в двадцатку популярных регионов в новогодние праздники

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Рязанская область вошла в топ-20 регионов, которые туристы больше всего посещали в новогодние праздники. Рейтинг популярных регионов составил портал
Лидерами списка стали Москва и Московская область, их посетили более 5 миллионов и 3 миллиона человек соответственно.
За ними следуют Сочи и Краснодарский край (по 800 тысяч человек) и Санкт-Петербург (более 500 тысяч человек).
Далее в рейтинге расположились Великий Устюг, Вологодская область, Крым, Владимирская и Тюменская области, Казань, Татарстан, Шерегеш, Кемеровская и Ярославская области, Карачаево-Черкесия, Нижегородская область.
Замыкают список Рязанская и Саратовская области, а также Хвалынск. Их посетили более 100 тысяч туристов.
Рейтинг составили по результатам анализа информации об итогах внутреннего туризма в новогодние праздники.
Напомним, Рязань была «
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