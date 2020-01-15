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21:16, 15 января 2020 136
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Рязанцы собрали на экспертизу воздуха около 170 тысяч

Рязанцы собрали на экспертизу воздуха около 170 тысяч

Рязанцы собрали на независимую экспертизу воздуха около 168 тысяч рублей. Информацию опубликовали в группе «Дышим чистым», в среду, 15 января.

По предварительным расчетам, работа специалистов обойдется примерно в 350 тысяч рублей. Сбор объявили в конце сентября.

Поддержать инициативу также предлагают:

  • переводами на банковскую карту: 4377 7200 0157 3583; 53366790 4741 4835;
  • пожертвованиями через специальный краудфандинговый счет в банке;
  • переводом по кнопке «Пожертвовать» в меню группы (комиссию берет приложение «ВКонтакте», без комиссии только VK Pay).

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