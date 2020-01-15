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В среду, 15 января, рязанцев предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовали на
«В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и днем 16 января на территории Рязанской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
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