Рязанцам напомнили об ответственности за управление машиной без госномеров

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Госавтоинспекция напомнила рязанцам об ответственности за управление машиной без госномеров. Информацию разместили на
Отмечается, что в случае неполучения госзнаков транспортного средства владелец обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков после постановки транспортного средства на учет.
Нарушителям грозит штраф пять тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.
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