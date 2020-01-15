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15:26, 15 января 2020 98
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Рязанцам напомнили об ответственности за управление машиной без госномеров

Рязанцам напомнили об ответственности за управление машиной без госномеров

Госавтоинспекция напомнила рязанцам об ответственности за управление машиной без госномеров. Информацию разместили на сайте регионального УМВД.

Отмечается, что в случае неполучения госзнаков транспортного средства владелец обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков после постановки транспортного средства на учет.

Нарушителям грозит штраф пять тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.


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