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Роспотребнадзор предупредил об угрозе распространения птичьего гриппа, пишут «
Отмечается, что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы.
Ученые предупредили, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.
В ведомстве отметили, что еще весной 2019 года вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы, и только в двух странах Африки — Нигерии и ЮАР — продолжали регистрировать заболевания животных.
«В России ведется постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролетных путях. За ситуацией следят службы ветеринарного и санитарного контроля, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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