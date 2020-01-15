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9:29, 15 января 2020 229
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Роспотребнадзор предупредил об угрозе распространения птичьего гриппа

Роспотребнадзор предупредил об угрозе распространения птичьего гриппа

Роспотребнадзор предупредил об угрозе распространения птичьего гриппа, пишут «Известия».

Отмечается, что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы.

Ученые предупредили, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.

В ведомстве отметили, что еще весной 2019 года вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы, и только в двух странах Африки — Нигерии и ЮАР — продолжали регистрировать заболевания животных.

«В России ведется постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролетных путях. За ситуацией следят службы ветеринарного и санитарного контроля, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.


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