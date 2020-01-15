РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электроэнергию

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ООО «РГМЭК» оказалось в числе победителей, чьи заявки отобрали в рамках проведения пилотного проекта для снижения затрат на электроэнергию. В первом квартале 2020 года компания выступит Агрегатором управления спросом на электроэнергию.
С 1 января 2020 года первые потребители, обслуживаемые РГМЭК, участвуют в оперативном самостоятельном снижении электропотребления. Делать это можно в часы «пик» в рабочие дни — от одного до пяти раз в месяц. За услугу потребители получают вознаграждение.
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.