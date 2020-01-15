После вмешательства суда около озера в «Мещере» убрали забор

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После вмешательства суда около озера Белое в нацпарке «Мещера» убрали забор. Об этом пишет издательство «
Как показала проверка прокуратуры, ограждение на своем участке в особо охраняемой зоне собственник установил незаконно. Металлический забор оказался в водоохраной зоне озера и перегородил людям проход к озеру.
Прокурор обратился в Клепиковский райсуд, который обязал собственника снести забор.
В настоящее время ограждение уже демонтировали.
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