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10:35, 15 января 2020 187
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Под Рязанью заделали яму, из-за которой десять машин пробили колеса

Под Рязанью заделали яму, из-за которой десять машин пробили колеса

Под Рязанью заделали яму, из-за которой десять машин пробили колеса. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Автомобилистов попросили в случае нештатных ситуаций на федеральной трассе М5 Урал обращаться в ФКУ «Поволжуправтодор» по телефону +7 (8412) 55-11-04.

Напомним, большая яма образовалась у деревни Каменка Спасского района. Об инциденте с машинами сообщили в воскресенье, 12 января.


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