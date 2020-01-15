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Около рыбновского хлебозавода поймали воров. Полицейские устроили засаду, сообщила
Один из местных жителей заметил ночью машину, на крыше которой была закреплена створка ворот. Мужчине показалось, что ее сняли с ограждения завода.
Прибывшие на вызов оперативники стали наблюдать за оставшейся частью ворот. «Вскоре к месту засады подъехал автомобиль. Из него вышли двое мужчин и начали демонтировать вторую створку», — говорится в сообщении.
Злоумышленников задержали. Ими оказались 18-летний и 19-летний рыбовцы.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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