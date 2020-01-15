Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признали невменяемым

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Мужчина, который в октябре 2019 года убил ребенка в детском саду Нарьян-Мара, признан невменяемым. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления был невменяем. Мужчина нуждается в принудительном медицинском лечении.
Напомним, 31 октября во время «тихого часа» пьяного 36-летнего мужчину пустили в детсад. Он
Следственный комитет
После убийства ребенка со своих постов уволились глава департамента образования НАО Лина Гущина и заведующая детсадом Галина Овчинникова.
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