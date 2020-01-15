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13:54, 15 января 2020 76
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Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признали невменяемым

Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признали невменяемым

Мужчина, который в октябре 2019 года убил ребенка в детском саду Нарьян-Мара, признан невменяемым. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления был невменяем. Мужчина нуждается в принудительном медицинском лечении.

Напомним, 31 октября во время «тихого часа» пьяного 36-летнего мужчину пустили в детсад. Он зарезал шестилетнего мальчика. По словам подозреваемого, им руководили «голоса».

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а против сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После убийства ребенка со своих постов уволились глава департамента образования НАО Лина Гущина и заведующая детсадом Галина Овчинникова.


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