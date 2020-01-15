На трассе Рязань-Скопин опрокинулся «Фольксваген»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Во вторник, 14 января, на трассе Рязань-Скопин рядом с селом Тырново перевернулся Volkswagen Polo, пишет ИД «
Отмечается, что водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали водитель и его супруга — жители Скопина.
С травмами различной степени тяжести они были доставлены больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцам напомнили об ответственности за управление машиной без госномеров
|
cледующая новость →В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра
ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.