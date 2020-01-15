На пожаре в рязанском селе погиб мужчина

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Фото: Pixabay.com
В среду, 15 января, на пожаре в селе Черково Ряжского района погиб 28-летний мужчина — хозяин квартиры. Об этом
Информация на пульт спасателей поступила в 9:54. Огнем уничтожен жилой барак.
На место происшествия выезжали четыре расчета и девять человек личного состава.
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