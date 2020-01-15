Любимов прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 15 января президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию России. В церемонии оглашения участвовали представители Рязанской области, в том числе губернатор Николай Любимов и председатель облдумы Аркадий Фомин.
Путин отметил, что послание впервые оглашается в самом начале года. «Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна», — заявил глава государства.
Особое внимание президент уделил решению демографических проблем и борьбе с бедностью.
Путин озвучил ряд дополнительных инициатив и мер, которые позволят усилить господдержку семей, в том числе, оказать им помощь в покупке жилья, воспитании детей, обеспечении их качественным образованием и возможностями для всестороннего развития.
Николай Любимов подчеркнул, что важная задача для региона — стимулирование роста экономики и повышение эффективности социальных мер для обеспечения роста уровня жизни людей, их доходов.
«Совершенствование механизмов реализации национальных проектов в первичном звене здравоохранения, в образовании, в сфере демографии — это то, что крайне нужно регионам. И первый год работы по нацпроектам это показал», — сказал губернатор.
По его словам, чтобы обеспечить качественное и стопроцентное исполнение всех задач президента, требуется определенная корректировка ряда федеральных законов, и такие конкретные предложения инициированы регионами, в том числе Рязанской областью.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Кузбассе заключенные построили из снега храм Христа Спасителя
|
cледующая новость →Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признали невменяемым
ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.