Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:25, 15 января 2020 317
 0    0

Любимов прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Любимов прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

В среду, 15 января президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию России. В церемонии оглашения участвовали представители Рязанской области, в том числе губернатор Николай Любимов и председатель облдумы Аркадий Фомин.

Путин отметил, что послание впервые оглашается в самом начале года. «Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна», — заявил глава государства.

Особое внимание президент уделил решению демографических проблем и борьбе с бедностью.

Путин озвучил ряд дополнительных инициатив и мер, которые позволят усилить господдержку семей, в том числе, оказать им помощь в покупке жилья, воспитании детей, обеспечении их качественным образованием и возможностями для всестороннего развития.

Николай Любимов подчеркнул, что важная задача для региона — стимулирование роста экономики и повышение эффективности социальных мер для обеспечения роста уровня жизни людей, их доходов.

«Совершенствование механизмов реализации национальных проектов в первичном звене здравоохранения, в образовании, в сфере демографии — это то, что крайне нужно регионам. И первый год работы по нацпроектам это показал», — сказал губернатор.

По его словам, чтобы обеспечить качественное и стопроцентное исполнение всех задач президента, требуется определенная корректировка ряда федеральных законов, и такие конкретные предложения инициированы регионами, в том числе Рязанской областью.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Все новости
Новости
Архив
1 час назад
В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 223
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 845
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 087
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 3 181
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
16:01, 4 января 2020 1 900
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум