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22:39, 15 января 2020 120
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Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни

Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, пишет РИА Новости.

Документ подписан 13 января.

«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», — говорится в документе.


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