Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:39, 15 января 2020 131
 0    0

Из рязанских магазинов изъяли около 16 тысяч пачек снюса

Из рязанских магазинов изъяли около 16 тысяч пачек снюса

Из рязанских магазинов изъяли около 16 тысяч пачек снюса. Совместный рейд повели управление Роспотребнадзора и полиция, пишет издательство «Пресса».

К 14 января в области проверили 819 предприятий торговли и общественного питания. На 15 объектах обнаружили некурительные никотинсодержащие смеси отечественного и импортного производства без документов, подтверждающих их безопасность.

148 партий изъяли из оборота, возбуждено 17 дел об административных правонарушениях.

Рязанцев призвали сообщать о фактах продажи снюса на телефон горячей линии: 8-800-100-22-62 (с 10:00 до 17:00) или по номеру 8 (4912)92-98-07.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
В рязанской академии тенниса подвели итоги года

В рязанской академии тенниса подвели итоги года

На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 238
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 887
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 101
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 3 188
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
16:01, 4 января 2020 1 912
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум