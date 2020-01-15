RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из рязанских магазинов изъяли около 16 тысяч пачек снюса. Совместный рейд повели управление Роспотребнадзора и полиция, пишет издательство «
К 14 января в области проверили 819 предприятий торговли и общественного питания. На 15 объектах обнаружили некурительные никотинсодержащие смеси отечественного и импортного производства без документов, подтверждающих их безопасность.
148 партий изъяли из оборота, возбуждено 17 дел об административных правонарушениях.
Рязанцев призвали сообщать о фактах продажи снюса на телефон горячей линии: 8-800-100-22-62 (с 10:00 до 17:00) или по номеру 8 (4912)92-98-07.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтроительство десятиэтажки между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1» вновь обсудят на слушаниях
|
cледующая новость →У курсантов десантного училища сгорели восемь парашютов во время учений
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.