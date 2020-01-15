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11:03, 15 января 2020 109
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Безответственная работа подрядчиков ставит под угрозу выполнение нацпроектов в целом — Любимов

Безответственная работа подрядчиков ставит под угрозу выполнение нацпроектов в целом — Любимов

Во вторник, 14 января, губернатор Николай Любимов провел заседания по вопросам реализации национальных проектов на территории региона.

По словам главы региона, необходимо сделать все возможное, чтобы нацпроекты были полностью исполнены с максимально возможным положительным экономическим и социальным эффектом.

Так, стопроцентного исполнения бюджета в 2019 году удалось достичь по региональным проектам «Экология», «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», а также «Культура» — 99,9%.

На встрече также обсудили задачи на 2020 год. Любимов подчеркнул, что важно предусмотреть возможные риски и проблемы.

«В ряде случаев это требует принятия системных мер. Например, в отношении работы подрядных организаций, которые участвуют в строительстве социальных объектов. Безответственная работа подрядчиков ставит под угрозу выполнение нацпроектов в целом, что допускать нельзя ни при каких обстоятельствах», — заявил губернатор.

Зампред правительства региона Роман Петряев доложил о реализации двух наиболее крупных проектов — начале строительства областного онкодиспансера в Рязани и завершении работ по БСМП, открытие которой планируется в марте.

По его словам, в регионе продолжится расширение сети ФАПов, а также возведение образовательных и спортивных объектов.


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