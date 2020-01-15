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Во вторник, 14 января, губернатор Николай Любимов провел заседания по вопросам реализации национальных проектов на территории региона.
По словам главы региона, необходимо сделать все возможное, чтобы нацпроекты были полностью исполнены с максимально возможным положительным экономическим и социальным эффектом.
Так, стопроцентного исполнения бюджета в 2019 году удалось достичь по региональным проектам «Экология», «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», а также «Культура» — 99,9%.
На встрече также обсудили задачи на 2020 год. Любимов подчеркнул, что важно предусмотреть возможные риски и проблемы.
«В ряде случаев это требует принятия системных мер. Например, в отношении работы подрядных организаций, которые участвуют в строительстве социальных объектов. Безответственная работа подрядчиков ставит под угрозу выполнение нацпроектов в целом, что допускать нельзя ни при каких обстоятельствах», — заявил губернатор.
Зампред правительства региона Роман Петряев доложил о реализации двух наиболее крупных проектов — начале строительства областного онкодиспансера в Рязани и завершении работ по БСМП, открытие которой планируется в марте.
По его словам, в регионе продолжится расширение сети ФАПов, а также возведение образовательных и спортивных объектов.
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