Аудиторы проверят расходование денег, выделенных на реконструкцию рязанского Дворца торжеств

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Аудиторы проверят расходование денег, выделенных из областного бюджета в 2018—2019 годах на реконструкцию здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств. Об этом сообщил
«Планируется выборочное проведение контрольных обмеров выполненных подрядными организациями строительно-монтажных работ, а также проведение инвентаризации поставленного поставщиками оборудования и инвентаря», — говорится в сообщении.
Для анализа расходов планируется провести аудит закупок.
Напомним, новый Дворец торжеств
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