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8:28, 15 января 2020 275
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Аудиторы проверят расходование денег, выделенных на реконструкцию рязанского Дворца торжеств

Аудиторы проверят расходование денег, выделенных на реконструкцию рязанского Дворца торжеств

Аудиторы проверят расходование денег, выделенных из областного бюджета в 2018—2019 годах на реконструкцию здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств. Об этом сообщил сайт Контрольно-счетной палаты Рязанской области.

«Планируется выборочное проведение контрольных обмеров выполненных подрядными организациями строительно-монтажных работ, а также проведение инвентаризации поставленного поставщиками оборудования и инвентаря», — говорится в сообщении.

Для анализа расходов планируется провести аудит закупок.

Напомним, новый Дворец торжеств открыли в конце декабря 2019 года. Стоимость объекта — 136 миллионов.


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