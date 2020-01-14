Знатоки рязанской недвижимости. Сотрудники Россреестра проведут одиннадцать горячих линий

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В январе сотрудники рязанского управления Росреестра проведут одиннадцать горячих линий, в ходе которых жители области смогут задать вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним. РЗН. инфо приводит расписание и тематику планируемых мероприятий.
14 января
время — с 8:00 до 12:00;
тема — «Изменения в приказы Минэкономразвития России
телефон — 8 (49158) 22661.
14 января
время — с 9:00 до 13:00;
тема — «Особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Рязанской области»;
телефон — 8 (4912) 246064.
14 января
время — с 9:00 до 12:00;
тема — «Изменения
телефон — 8 (49152) 22584.
15 января
время — с 8:00 до 12:00;
тема — «Актуальные новости по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества»;
телефон — 8 (49144) 22149.
20 января
время — с 8:00 до 12:00;
тема — «Вопросы деятельности межмуниципального отдела по Шиловскому, Путятинскому районам Управления Росреестра по Рязанской области»;
телефон — 8 (49136)21286, 21907, 22997.
20 января
время — с 8:00 до 12:00;
тема — «Сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав»;
телефон — 8 (49131) 20783.
24 января
время — с 8:00 до 12:00;
тема — «Особенности государственной регистрации прав на жилые помещения, приобретаемые с использованием материнского (семейного) капитала. Условия, необходимые к соблюдению, при последующем отчуждении объектов недвижимости»;
телефон — 8 (49141) 41467.
28 января
время — с 8:00 до 12:00;
тема — «Законодательство РФ по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью»;
телефон— 8 (49133) 24557.
28 января
время — с 9:00 до 12:00;
тема — «Защита прав граждан при приобретении недвижимого имущества»;
телефон — 8 (49143) 50703.
28 января
время — с 9:00 до 13:00;
тема — «Особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Рязанской области»;
телефон— 8 (4912) 246064.
30 января
время — с 9:00 до 12:00;
тема — «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет»;
контактный телефон — 8 (49135) 33073, 34137.
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