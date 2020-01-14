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11:51, 14 января 2020 106
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Знатоки рязанской недвижимости. Сотрудники Россреестра проведут одиннадцать горячих линий

Знатоки рязанской недвижимости. Сотрудники Россреестра проведут одиннадцать горячих линий

В январе сотрудники рязанского управления Росреестра проведут одиннадцать горячих линий, в ходе которых жители области смогут задать вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним. РЗН. инфо приводит расписание и тематику планируемых мероприятий.

14 января

время — с 8:00 до 12:00;

тема — «Изменения в приказы Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 м от 18.12.2015 № 953»;

телефон — 8 (49158) 22661.

14 января

время — с 9:00 до 13:00;

тема — «Особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Рязанской области»;

телефон — 8 (4912) 246064.

14 января

время — с 9:00 до 12:00;

тема — «Изменения с 10.01.2019 размера платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

телефон — 8 (49152) 22584.

15 января

время — с 8:00 до 12:00;

тема — «Актуальные новости по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества»;

телефон — 8 (49144) 22149.

20 января

время — с 8:00 до 12:00;

тема — «Вопросы деятельности межмуниципального отдела по Шиловскому, Путятинскому районам Управления Росреестра по Рязанской области»;

телефон — 8 (49136)21286, 21907, 22997.

20 января

время — с 8:00 до 12:00;

тема — «Сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав»;

телефон — 8 (49131) 20783.

24 января

время — с 8:00 до 12:00;

тема — «Особенности государственной регистрации прав на жилые помещения, приобретаемые с использованием материнского (семейного) капитала. Условия, необходимые к соблюдению, при последующем отчуждении объектов недвижимости»;

телефон — 8 (49141) 41467.

28 января

время — с 8:00 до 12:00;

тема — «Законодательство РФ по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью»;

телефон— 8 (49133) 24557.

28 января

время — с 9:00 до 12:00;

тема — «Защита прав граждан при приобретении недвижимого имущества»;

телефон — 8 (49143) 50703.

28 января

время — с 9:00 до 13:00;

тема — «Особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Рязанской области»;

телефон— 8 (4912) 246064.

30 января

время — с 9:00 до 12:00;

тема — «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет»;

контактный телефон — 8 (49135) 33073, 34137.


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