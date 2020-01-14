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12:10, 14 января 2020 60
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За сутки на рязанские тротуары высыпали более 70 кубометров пескосоляной смеси

За сутки на рязанские тротуары высыпали более 70 кубометров пескосоляной смеси

Фото: Администрация Рязани

Днем 13 января и в ночь на 14 января с рязанских улиц вывезли более 2 500 тысяч кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

К работам по очистке города от снега привлекли свыше 200 человек и 140 единиц техники. Для посыпки тротуаров, остановок и дорог использовали более 70 кубометров пескосоляной смеси.

Очищенные тротуары и участки проезжей части обрабатывают противогололедным реагентом.


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