За сутки на рязанские тротуары высыпали более 70 кубометров пескосоляной смеси

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Фото: Администрация Рязани
Днем 13 января и в ночь на 14 января с рязанских улиц вывезли более 2 500 тысяч кубометров снега. Об этом сообщила
К работам по очистке города от снега привлекли свыше 200 человек и 140 единиц техники. Для посыпки тротуаров, остановок и дорог использовали более 70 кубометров пескосоляной смеси.
Очищенные тротуары и участки проезжей части обрабатывают противогололедным реагентом.
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