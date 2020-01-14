За год на путях МЖД произошло 33 ДТП

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За 2019 года на железнодорожных переездах МЖД произошло 33 ДТП. Это на 7,5% меньше, чем в 2018 году, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Отмечается, что число пострадавших водителей и пассажиров автомобилей уменьшилось в 3,5 раза — с 42 до 12 человек, а число погибших — более чем в 7 раз, с 15 до 2.
«Причинами ДТП стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги», — говорится в сообщении.
Водителей призвали «неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении переездов».
Напомним, 2 ноября Рязанском районе поезд
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