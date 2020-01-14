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11:40, 14 января 2020 83
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За год на путях МЖД произошло 33 ДТП

За год на путях МЖД произошло 33 ДТП

За 2019 года на железнодорожных переездах МЖД произошло 33 ДТП. Это на 7,5% меньше, чем в 2018 году, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Отмечается, что число пострадавших водителей и пассажиров автомобилей уменьшилось в 3,5 раза — с 42 до 12 человек, а число погибших — более чем в 7 раз, с 15 до 2.

«Причинами ДТП стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги», — говорится в сообщении.

Водителей призвали «неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении переездов».

Напомним, 2 ноября Рязанском районе поезд сбил Audi A6, а 30 декабря на железнодорожном переезде на перегоне Павелец-1-Тульский — Мшанка в Рязанской области автомобиль врезался в пригородный поезд №6856 Троекурово — Узуново.


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