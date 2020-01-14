Во Владимирской области на пожаре погибли два человека

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В деревне Дворики Камешковского района Владимирской области на пожаре погибли 29-летний мужчина и 40-летняя женщина. Об этом сообщила
Пожар произошел вечером в понедельник, 13 января. Тела погибших нашли при разборе завалов.
Основной версией произошедшего назвали неосторожное обращение с огнем.
По данным следствия, погибшие проживали в доме знакомого за тысячу рублей в год. «Единственным источником дохода являлась пенсия мужчины по инвалидности, сожители злоупотребляли спиртным», — отметили в сообщении.
Следователи добавили, что в доме отсутствовало электричество. Проживающие пользовались для освещения помещений свечами. Само жилище и печное отопление было в аварийном состоянии.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
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