В Тверской области нашли останки рязанского красноармейца

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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 12 января, в Тверской области нашли останки красноармейца Варфоломея Тимофеевича Сазонова. Он родился в деревне Шафторка Сасовского района в 1897 году.
Родственников солдата ищут. Информацию об этом опубликовали в группе Сасовского района во «ВКонтакте».
В сохранившемся медальоне красноармейца есть информация о последнем месте службы (379 сд) и жене — Елена Ивановна Сазоновой.
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