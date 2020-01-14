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15:09, 14 января 2020 127
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В Спасске начали рассматривать дело подростка, убившего и закопавшего женщину в снегу

В Спасске начали рассматривать дело подростка, убившего и закопавшего женщину в снегу

Фото: Pixabay.com

В Спасске начали рассматривать дело подростка, убившего и закопавшего женщину в снегу. Об этом во вторник, 14 января, сообщила пресс-служба райсуда.

По версии следствия, зимой 2019 года пьяный юноша напал на женщину около заправки. Он избил ее и несколько раз ударил ножом в голову. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, подросток оттащил труп, обыскал карманы и забрал 300 рублей.

Ранее он же воровал деньги, еду и сигареты из трех торговых павильонов.

Молодого человека обвиняют по пункту «з» части 2 статьи 105, пункту «в» части 4 статьи 162, пунктам «б, в» УК.

«Поскольку обвиняемый на момент совершения одного из преступлений не достиг возраста 16 лет, суд, в соответствии с частью 2 статьи 241 УПК назначил закрытое судебное разбирательство», — отметили в пресс-службе.


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