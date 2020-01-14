RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Спасске начали рассматривать дело подростка, убившего и закопавшего женщину в снегу. Об этом во вторник, 14 января,
По версии следствия, зимой 2019 года пьяный юноша напал на женщину около заправки. Он избил ее и несколько раз ударил ножом в голову. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, подросток оттащил труп, обыскал карманы и
Ранее он же воровал деньги, еду и сигареты из трех торговых павильонов.
Молодого человека
«Поскольку обвиняемый на момент совершения одного из преступлений не достиг возраста 16 лет, суд, в соответствии с частью 2 статьи 241 УПК назначил закрытое судебное разбирательство», — отметили в пресс-службе.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимирской области на пожаре погибли два человека
|
cледующая новость →Двое рязанцев попытались «откосить» от армии и попали под суд
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?