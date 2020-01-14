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10:43, 14 января 2020 397
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В Шиловском районе «Киа» врезалась в отбойник и вылетела в кювет

В Шиловском районе «Киа» врезалась в отбойник и вылетела в кювет

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 13 января, в Шиловском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 15:10 на 3-м километре дороги «Ибредь — Желудево» 30-летний водитель Kia Cerato из Владимира превысил скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого машина вылетела в кювет.

Водитель получил травмы, ему оказали медпомощь.


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