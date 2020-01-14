В Шиловском районе «Киа» врезалась в отбойник и вылетела в кювет

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 13 января, в Шиловском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 15:10 на 3-м километре дороги «Ибредь — Желудево» 30-летний водитель Kia Cerato из Владимира превысил скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого машина вылетела в кювет.
Водитель получил травмы, ему оказали медпомощь.
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