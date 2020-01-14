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12:47, 14 января 2020 224
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В рязанскую больницу купили аппарат для обследования кишечника за пять миллионов

В рязанскую больницу купили аппарат для обследования кишечника за пять миллионов

В рязанскую больницу №4 купили аппарат для обследования кишечника за пять миллионов. Об этом во вторник, 14 января, сообщили в региональном минздраве.

Деньги на аппарат выделили из областного бюджета.

Новый видеоколоноскоп оснащен камерой, которая передает изображение в HD-разрешении на экран монитора. Это позволяет автоматически обрабатывать видео: настраивать яркость, контрастность, цветовую гамму и увеличивать масштаб.

«Ранее специалисты медучреждения использовали для исследования нижней части желудочно-кишечного тракта фиброколоноскоп, в котором изображение по системе оптических линз передается на окуляр», — рассказали в минздраве.

Фото рязанского минздрава


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