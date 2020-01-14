В рязанскую больницу купили аппарат для обследования кишечника за пять миллионов

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В рязанскую больницу №4 купили аппарат для обследования кишечника за пять миллионов. Об этом во вторник, 14 января, сообщили в региональном минздраве.
Деньги на аппарат выделили из областного бюджета.
Новый видеоколоноскоп оснащен камерой, которая передает изображение в HD-разрешении на экран монитора. Это позволяет автоматически обрабатывать видео: настраивать яркость, контрастность, цветовую гамму и увеличивать масштаб.
«Ранее специалисты медучреждения использовали для исследования нижней части желудочно-кишечного тракта фиброколоноскоп, в котором изображение по системе оптических линз передается на окуляр», — рассказали в минздраве.
Фото рязанского минздрава
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