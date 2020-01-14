В рязанском селе пообещали вознаграждение за информацию о жителе, устроившем свалку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанском селе Поляны пообещали вознаграждение за информацию о жителе, устроившем незаконную свалку.
На улицах Мелиораторов и Озерной неизвестный выбросил строительный мусор и автомобильные покрышки. Тех, кто знает правонарушителя, просят сообщить его имя в
Нарушителю выпишут штраф, который пойдет в местный бюджет. Кроме того, к его дому планируют перенести площадку с мусорными контейнерами.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Перу шесть туристов задержали за причинение ущерба Мачу-Пикчу
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.