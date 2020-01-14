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19:51, 14 января 2020 86
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В рязанском селе пообещали вознаграждение за информацию о жителе, устроившем свалку

В рязанском селе пообещали вознаграждение за информацию о жителе, устроившем свалку

В рязанском селе Поляны пообещали вознаграждение за информацию о жителе, устроившем незаконную свалку.

На улицах Мелиораторов и Озерной неизвестный выбросил строительный мусор и автомобильные покрышки. Тех, кто знает правонарушителя, просят сообщить его имя в группу поселения.

Нарушителю выпишут штраф, который пойдет в местный бюджет. Кроме того, к его дому планируют перенести площадку с мусорными контейнерами.


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