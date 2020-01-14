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14:41, 14 января 2020 169
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В Рязани разыскивают родственников моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны на подлодках

В Рязани разыскивают родственников моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны на подлодках

«Почта России», Фонд президентских грантов и Русское географическое общество разыскивают родственников моряков-подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны на подводных лодках Балтики.

В рамках проекта «Поклон кораблям Великой Победы» намерены установить памятные таблички на затонувшие суда, находящиеся под водой.

Уроженцами Рязанской области являются моряки-подводники:

  • Василий Иванович Саплин 1918 года рождения — старший лейтенант, командир БЧ. Подлодка Щ-406. Спасский район.
  • Дмитрий Меркулович Мирошин 1910 года рождения — мичман, старшина группы торпедистов. Подлодка Щ-406. Ухоловский район, село Воронежские Верхи.
  • Василий Иванович Зотов 1920 года рождения — старшина 2 статьи, командир отделения
  • торпедистов. Подлодка Щ-320. Скопин.
  • Василий Иванович Суляев 1917 года рождения — краснофлотец, трюмный. Подлодка Щ-320. Рязань, улица 1-го Мая, дом 57.
  • Алексей Васильевич Варламичев 1920 года рождения — краснофлотец,
  • электрик. Подлодка С-12. Пронский район, деревня Хохлово.
  • Иван Константинович Илюшкин (Ильюшкин) 1914 года рождения — старшина 2
  • статьи, командир отделения. Подлодка Щ-405. Ухоловский район.
  • Владимир Дмитриевич Михайлов 1907 года рождения — главный старшина, старшина
  • группы трюмных. Подлодка Щ-405. Сасовский район, село Огарево.
  • Петр Анисимович Тишкин 1911 года рождения — главный старшина, старшина
  • группы трюмных. Подлодка Щ-317. Шиловский район, село Пустополье.
  • Василий Иосифович Соболев 1913 года рождения — главный старшина, старшина группы торпедистов. Подлодка Л-2. Захаровский район, село Плахино.
  • Василий Иванович Рязанов 1917 года рождения — старшина 2 статьи, командир отделения электриков ПЛ «Л-3». Подлодка Л-2. Чучковский район, поселок Чучково.
  • Сергей Яковлевич Мосин 1919 года рождения — старшина 2 статьи, командир отделения мотористов. Подлодка Щ-302. Рыбновский район.

Рязанская почта просит оказать содействие в установлении родственников погибших моряков.

Контакты: 8 (4912)25-50-02, +7 (910) 641-68-04, Email: Tatyana. Obryadina@russianpost.ru.


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