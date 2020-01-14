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Фото: Pixabay.com
В России подорожали сигареты. Повышение максимальных розничных цен происходило с октября 2019 по январь 2020 года. Это следует из реестра цен на табачные изделия
Согласно реестру ФНС, в первую очередь могут подорожать отдельные линейки следующих марок сигарет: Winston, Parliament, Rothmans, «Ява» и другие.
Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «
«цены не меняются в один момент». При этом, корреспондент
К причинам роста розничной цены специалисты относят повышение ставок акциза (в 2020 году они увеличились на 4%), эффект от прошлогоднего повышения НДС до 20% и переход на производство маркированной табачной продукции с 1 июля 2019 года.
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