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12:27, 14 января 2020 180
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В России подорожали сигареты

В России подорожали сигареты

Фото: Pixabay.com

В России подорожали сигареты. Повышение максимальных розничных цен происходило с октября 2019 по январь 2020 года. Это следует из реестра цен на табачные изделия Федеральной налоговой службы (ФНС).

Согласно реестру ФНС, в первую очередь могут подорожать отдельные линейки следующих марок сигарет: Winston, Parliament, Rothmans, «Ява» и другие.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова пояснила,

«цены не меняются в один момент». При этом, корреспондент РИА Новости нашел в московских супермаркетах сигареты компании «Донской табак» (входит в Japan Tobacco International), выросшие в цене после Нового года на 3,5% (на шесть рублей).

К причинам роста розничной цены специалисты относят повышение ставок акциза (в 2020 году они увеличились на 4%), эффект от прошлогоднего повышения НДС до 20% и переход на производство маркированной табачной продукции с 1 июля 2019 года.


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