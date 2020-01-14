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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В понедельник, 13 декабря, в Путятине сгорел жилой дом. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании в деревянном здании на улице Мощеновка поступил в 15:33, на вызов выехали три расчета, а также добровольцы.
Огонь повредил дом на площади 91 кв м, никто из людей не пострадал.
Причину возгорания устанавливают.
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