В полиции прокомментировали ДТП с «повисшим» на легковушке внедорожником

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В полиции прокомментировали ДТП в Песочне, произошедшее в понедельник, 13 января. В аварии никто не пострадал, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее с места ДТП
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