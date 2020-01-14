В магазине в Горроще продавали сигареты без акцизов

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В магазине по улице Черновицкой, дом №22/46 продавали сигареты без акцизных марок. Об этом
Продавца оштрафовали на четыре тысячи рублей с конфискацией 80 пачек сигарет белорусского производства: сигареты «Корона» (10 пачек), «Credo» (40 пачек), сигареты «NZ Safari» (30 пачек).
Составлен протокол по части 4 статьи 15.12 КоАП Российской Федерации, материалы направлены в суд.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.