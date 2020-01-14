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В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете Об этом сообщил судебный представитель Голамхосейн Эсмаили, передает
«Он не предоставил подробностей», — отметили в сообщении.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани
Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев,
После авиакатастрофы СМИ
Иран
Система ПВО Ирана
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