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11:20, 14 января 2020 102
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В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете

В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете

В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете Об этом сообщил судебный представитель Голамхосейн Эсмаили, передает Reuters.

«Он не предоставил подробностей», — отметили в сообщении.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование катастрофы.

Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.

После авиакатастрофы СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по 737 MAX.

Иран признал, что сбил украинский Boeing в результате «человеческой ошибки». Заявление генштаба вооруженных сил Ирана распространила гостелерадиокомпания IRIB КСИР взял на себя ответственность за сбитый самолет.

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету. Киев переквалифицировал дело о катастрофе Boeing на статью об умышленном убийстве Фото Twitter @Iranian_RCS


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