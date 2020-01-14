В Госдуме предложили запретить запуск фейерверков рядом с домами

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Фото: Pixabay.com
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить запуск фейерверков рядом с жилыми домами. Он направил в МЧС документ, согласно которому пиротехнику можно использовать только в 500 и более метрах от домов и больниц, передает
Федоров отметил, что взрывы пиротехники становятся «дополнительной проблемой» для семей с маленькими детьми и пациентов больниц. Кроме того, неправильное использование фейерверков может привести к пожарам.
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