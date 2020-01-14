Суд присяжных оправдал рязанца, обвиняемого в избиении до смерти

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Суд присяжных оправдал жителя Рязанской области, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК). Об этом сообщила
Известно, что голоса присяжных разделились поровну. Согласно закону, решение вынесли в пользу подсудимого.
23 декабря мужчине вынесли оправдательный вердикт «в связи с недоказанностью его причастности к совершению преступления», его освободили из-под стражи в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.
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