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18:29, 14 января 2020 249
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Строительная отрасль вздохнет свободнее — Олег Ковалев о возможном пересмотре критикуемого закона

Строительная отрасль вздохнет свободнее — Олег Ковалев о возможном пересмотре критикуемого закона

Экс-губернатор Рязанской области дал интервью «Строительной газете». Он высказался о федеральном законе №44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), который критикуют в сообществе строителей.

По мнению Ковалева, сейчас «есть все предпосылки для пересмотра некоторых положений закона». Он считает, что «с принятием нового закона строители почувствуют себя увереннее, и вся строительная отрасль вздохнет свободнее».

Заслуженный строитель России и член Совфеда, ответил на шесть вопросов, касающихся развития отрасли. По его мнению, «экономить надо не на цене строительства, а на расходах на содержание и эксплуатацию». Он рассказал об отечественном производителе, который выпускает высококачественные стройматериалы.

«У него только в Рязанской области порядка 12 предприятий. Но он живет за счет экспорта своей продукции, внутри страны она используется в недостаточной мере. Да, она дороже аналогов, но дороже за счет более высоких потребительских характеристик, среди которых долговечность и надежность, — отметил Ковалев. — Опять же здесь беда в том, что понятие полного жизненного цикла здания, сооружения у нас в стране пока не стало общепринятым».

Справка:

Олег Ковалев — заслуженный строитель РФ (1997). Принимал участие в строительстве Волжской ТЭЦ, Каширской ГРЭС, Архангельского ЦБК, Норильского ГМК. Депутат Госдумы 3-5-го созывов.

Губернатор Рязанской области (2008- 2017), в настоящее время — член Совета Федерации.


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