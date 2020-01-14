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10:01, 14 января 2020 180
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Рязанские гостиницы оказались в числе самых дешевых по стране — исследование

Рязанские гостиницы оказались в числе самых дешевых по стране — исследование

Рязанские гостиницы оказались одними из самых дешевых в России. Об этом свидетельствует исследование Росстата, о котором пишет NEWS.ru.

Согласно ему, самые дорогие гостиницы находятся на Чукотке. Там туристам в среднем за сутки проживания придется заплатить 4,6 тысячи рублей.

В число дорогих также попали гостиницы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В них сутки проживания обойдутся в 4,3 тысячи и 3,7 тысячи соответственно.

В этом же списке Москва и Камчатский край — по 3,2 тысячи и 3,1 тысячи за сутки соответственно.

Дешевле всего среднесуточное проживание обойдется:

  • в Рестублике Алтай — 842 рубля;
  • в Рязанской области — 989 рублей;
  • в Ингушетии — 1052 рубля;
  • в Алтайском крае — 1064 рубля;
  • в Астраханской области — 1081 рубль.

При этом в Санкт-Петербурге средняя цена одного дня в гостинице составляет 1547 рублей.

Отмечается также, что в Рязанской области и в Алтайском крае есть как дешевые места для остановки, так и относительно дорогие — санатории и пансионаты. Так как у туристов есть выбор, владельцам гостиниц приходится устанавливать конкурентоспособные цены.


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