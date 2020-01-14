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Рязанские гостиницы оказались одними из самых дешевых в России. Об этом свидетельствует исследование Росстата, о котором пишет
Согласно ему, самые дорогие гостиницы находятся на Чукотке. Там туристам в среднем за сутки проживания придется заплатить 4,6 тысячи рублей.
В число дорогих также попали гостиницы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В них сутки проживания обойдутся в 4,3 тысячи и 3,7 тысячи соответственно.
В этом же списке Москва и Камчатский край — по 3,2 тысячи и 3,1 тысячи за сутки соответственно.
Дешевле всего среднесуточное проживание обойдется:
При этом в Санкт-Петербурге средняя цена одного дня в гостинице составляет 1547 рублей.
Отмечается также, что в Рязанской области и в Алтайском крае есть как дешевые места для остановки, так и относительно дорогие — санатории и пансионаты. Так как у туристов есть выбор, владельцам гостиниц приходится устанавливать конкурентоспособные цены.
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