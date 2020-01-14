Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за декабрь 2019 года

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ООО «РГМЭК» в соответствии с пп. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за декабрь 2019 года:
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.