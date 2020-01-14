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Фото: Pixabay.com
Рязанка обокрала приятеля во время новогодней вечеринки. Она забрала его смартфон и сняла с кредитной карты 98 тысяч рублей,
45-летний горожанин не сразу вспомнил, кого именно приглашал на вечеринку: его гости периодически уходили и возвращались. Пьяный хозяин квартиры в какой-то момент уснул.
По записям с камер видеонаблюдения, установленных на банкомате, полицейские вычислили злоумышленницу. Ей оказалась 21-летняя рязанка. Оперативники знали ее: в подростковом возрасте она часто на несколько дней убегала из дома.
Девушка пыталась представить похищенное как праздничный подарок от приятеля, о котором тот потом забыл. Полицейские этому не поверили.
На рязанку завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ей грозит до шести лет тюрьмы.
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